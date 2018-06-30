Güney’den, Kuzey’e Geçişlerde Uzun Kuyruklar Oluştu

Metehan Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçişlerde yüzlerce metrelik kuyruklar oluşuyor.

Akaryakıt konusunda Güney Kıbrıs’taki Gümrük Dairesi’nin geçişlerdeki arama ile baskıları ve ardından Rum liderliğinin aksi yöndeki müdahalesiyle ortaya çıkan karmaşaya rağmen, Rumların Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerindeki yoğunluk devam ediyor.

Metehan Sınır Kapısı’nda, bugün 15.30 sıralarında yapılan tespite göre, KKTC’den Güney’e geçişlerde yoğunluk yaşanmazken, Güney’den, Kuzey’e geçişlerde olağanüstü bir yoğunluk yaşandığı, geçiş yapmaya çalışanların saatlerce kuyrukta beklediği kaydedildi. Bu arada geçiş yapanların önemli bir bölümünü Güney Kıbrıs plakalı araçların oluşturduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili TAK’a bilgi veren bazı vatandaşlar, “Metehan kapısı açıldı açılalı Kuzey yönüne doğru böyle araç kuyruğu görmedik” ifadesini kullandı.

RUM GÜMRÜKÇÜLER DİDİK DİDİK ARIYOR

Bu arada, Rum Gümrük memurlarının kuzeye geçen Rum araçlarında akaryakıt kontrolü amaçlı kayıt yapmaktan vazgeçtiği ancak Kuzey’den dönüşte Güney Kıbrıs plakalı araçların durdurularak adeta didik didik edildiği, Türk araçlarının ise bekletilmeyerek geçişlerine izin verildiği kaydedildi.

Akaryakıt başta diğer bir çok ürünün Kuzey’de daha ucuza gelmesi nedeniyle özellikle son günlerde Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e alışveriş amaçlı geçişlerin sayısının artmasıyla, Rum gümrükçüler akaryakıt başta, Kuzeye geçen vatandaşlarının araçlarında yoğun bir kontrol başlatmış, bu Güney’de ciddi tepkilere yol açmıştı.



Rum Yönetimi Başkanlığı’nın akaryakıt konusundaki baskının kaldırılması üzerine verdiği direktifin uygulanmasıyla bu konudaki kontroller azalmasına rağmen diğer ürünlerle ilgili araçlarda yapılan aramalar devam ediyor.