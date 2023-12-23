Güney'den Kuzey'e kaçak geçtiler tutuklandılar

Bangladeş uyruklu MD Tarek Mahmud, Rajıp Ahmed, Mahmadul Hassan, “askeri yasak bölgeyi yetkili makamdan izinsiz gizlice ihlal etme" suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde eski Ercan Havalimanı çemberi önünde CÖŞ ekipleri tarafından yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’ta sakin MD Tarek Mahmud(E-23-Bangladeş), Rajıp Ahmed (E-30- Bangladeş) ve Mahmadul Hassan’a (E-33-Bangladeş) yapılan pasaport kontrolünde üzerlerinde herhangi bir belgeye rastlanmamış olup adı edilenlerin Demirhan Polis Karakoluna celp edilip, yapılan ileri tahkikat neticesinde adı edilenlerin GKRY'den, KKTC'ye Akıncılar bölgesinden 1. Derecede Askeri Yasak bölgeyi ihlal edip gizlice giriş yaptıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.