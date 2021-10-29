Güney'den seyahat edeceklerin dikkatine!

Rum yönetimi seyahat edecek Kıbrıslı Türklere verdiği aşı sertifikasını 31 Aralık tarihine kadar uzattı

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29/10/2021

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Güney'den seyahat edeceklerin dikkatine!

Rum Yönetimi Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.  

Açıklamada, “Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmeti 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır” denildi.

Açıklamada sertifika çıkarmak isteyenlerin, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfasını ziyaret etmesi istendi.

29/10/2021 13:11
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TAGS: seyahat, güney kıbrıs, haber, kktc
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