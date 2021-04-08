Güney'e gidecek turistler sokağa günde 2 kez çıkabilecek

Rum basınına yansıyan ve tepki toplayan 'turistlere aynı tedbirler uygulanmayacak' şeklindeki haberler sonrası açıklamalarda bulunan Turizm Bakanlığından bir yetkili, haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Cyprus Mail gazetesine açıklamalarda bulunan yetkili "yerli halkın uyduğu tedbirlerin aynısı turistler için de geçerlidir" ifadelerini kullanırken, ülkeye gelen turistlerin günde 2 kez, 3'er saatten dışarıya çıkma hakkı olacağını, hafta sonları ise dışarı çıkma hakkının yine 3 kezle sınırlandırılacağını açıkladı.

Turistlerin aynen vatandaşlar gibi 8998'e SMS atarak izin alabileceğini dile getiren yetkili, yurt dışı operatörleri için de SMS numaraları verileceğini belirtti.

Öte yandan SMS göndermekte zorlanacak 65 yaş üzeri turistler için ise SMS yerine yazılı izin belgesi kullanılabileceği de belirtilirken, gazeteye konuşan Polis Basın Subayı Hristos Andreau, ülkeye gelecek olan turistlerin aynen yerli halk gibi denetime tabi olacağını söyledi.

Maske takma zorunluluğun aynen geçerli olacağını kaydeden Andreau, denetimler sonucu ceza alan turistlerin bu cezalarını ülkeden çıkış yapmadan ödemesi için ayrıca çalışma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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08/04/2021 12:33