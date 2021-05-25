''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''

Başbakan Ersan Saner sınır kapılarının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

ads ads ads ads
25/05/2021

ads
ads
ads
''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''

Başbakan Ersan Saner sınır kapılarının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs ile geçiş kapılarının açılmasının ise karekod okuma noktasındaki sıkıntı haricinde kapıların açılması noktasında hiç bir sorun bulunmadığına dikkati çeken Başbakan Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde kırmızı grupta olan ülkelerin sadece iş için gidip gelecekleri konusunda Güney ile bir anlaşmazlık yaşandığını aktardı.

Başbakan Ersan Saner, “Onun dışında anlaşamadıkları bir konu yok. Bu konu tamamen siyasidir. Bizim için bir sıkıntı yoktur” dedi.

25/05/2021 14:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ersan saner, güney kıbrıs, sınır kapıları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.