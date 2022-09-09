Güneyli: En büyük zorluk okul idarecilerinin omuzlarına yüklendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında "en büyük zorluğun okul idarecilerinin omuzlarına yüklendiğine" dikkat çekti.

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, yaptığı yazılı açıklamada, okulların birçok ihtiyacının karşılanmasında okul aile birlikleri, okul idarecileri ve öğretmenlerin yoğun çaba sarf ettiğine, okul müdürlerinin okulların acil işlerinin maliyetler için "sağdan soldan kaynak ve iş insanlarından yardım almaya" çalıştığına değinerek, “Okulların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını biliyor musunuz?” diye sordu.

Güneyli, çağdaş ülkelerde her okul için ayrılan bütçeler olduğunu ancak ülkede okul bütçelerinin Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve işlevsellikten uzak bir durumda olduğunu öne sürerek, “Okullar için çok önemli bir gelir kalemi olan ‘kantin kira gelirlerine’ dahi çok yakın bir gelecekte Maliye Bakanlığı el koymaya niyet etmektedir” dedi.

Öğretmenler Yasası 31. maddede verilen “müdürün görevleri” arasında okulun tadilatını, bakım ve onarımını yapma gibi bir madde bulunmamasına rağmen bunları yerine getirenlerin en başında müdürlerin olduğunu kaydeden Güneyli, müdürlerin yeni dönemde eksiksiz bir okul ortamı yaratmak adına yaz tatillerinin büyük bir bölümünü de okulda geçirdiklerini söyledi.

- “İlgili bakanlıktan paralarını kolayca ve makul bir sürede tahsil edemedikleri için piyasadaki birçok işletmenin okullardaki işleri yapmayı istemediklerini biliyor muydunuz?”

“İlgili bakanlıktan paralarını kolayca ve makul bir sürede tahsil edemedikleri için piyasadaki birçok işletmenin okullardaki işleri yapmayı istemediklerini biliyor muydunuz? Okullarca işletmelerden alınan faturaların büyük bir çoğunluğunun Eğitim Bakanlığı tarafından ‘ödenmesi uygun değildir’ ibaresiyle okullara geri gönderildiğini ve bu durumun okul idarecilerini çok zor bir durumda bıraktığını biliyor muydunuz?” soruları yönelten Güneyli, okul çalışanlarının her türlü fedakarlığı gösterirken, devletten destek ve katkının alınamamasının en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

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09/09/2022 11:45