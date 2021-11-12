Güngör Çöplüğü’nde yangınlar artış gösterdi

Haber Kıbrıs-Özel

Güngör (Çöplüğü) Katı Atık Toplama Depo Alanı’nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Güngör Çöplüğünde çıkan yangın etrafındaki köyleri olumsuz etkiledi.

Çevre kirliliğine yol açan yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı. Çöplükte son dönemde artış gösteren yangınlar endişe yaratırken, tedbirlerin artırılmasıyla ilgili çalışma yapılması gerekiyor.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu geçtiğimiz gün BRT’ye yaptığı açıklamada Güngör Çöplüğünü istenilen düzeye getirmek için 6 milyon TL tutarında bir proje hazırladıklarını ve Türkiye’ye sunduklarını ifade etti.

DİKMEN ÇÖPLÜĞÜ GÜNLERCE YANDI

Güngör Çöplüğünde çıkan yangın geçtiğimiz yıllarda büyük çevre kirliliğine neden olan Dikmen Çöplüğünde yaşananları akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Dikmen Çöplüğünde çıkan yangılar günlerce söndürülememiş ve etrafı kara bulutlar kaplamıştı.

VAHŞİ DEPOLAMA YAPILAN DİKMEN ÇÖPLÜĞÜ KAPATILDI

Çöplükte yangın çıkmasının önlenmesi için Avrupa Birliği desteğiyle güvenlik önlemleri alınan Güngör Katı Atık Toplama Depo Alanı oluşturulmuş, vahşi depolama yapılan Dikmen Çöplüğü ise kapatılmıştı.

MÜSTEŞAR AMCAOĞLU: GÜNGÖR’DE VAHŞİ DEPOLAMAYA GEÇİLDİ

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu geçen gün yaptığı BRT’de yaptığı açıklamada AB finansmanıyla yapılan Güngör Çöplüğünde vahşi depolamaya geçildiğine dikkat çekerek, son dönemde çöplükte 3-4 kez yangın çıktığını söylemişti.

“AB, GÜNGÖR’Ü GEREKÇE GÖSTEREREK KATKI VERMİYOR”

Amcaoğlu, çöplüğün kısa sürede öngörenle kapasiteyi aşması ve çıkan yangınlardan dolayı AB'nin rahatsız olduğunu, Güngör’deki sorun nedeniyle, AB’nin başka projelere katkı vermekten kaçındığını ve ön koşul olarak buranın düzeltilmesi gerektiğini sunduklarını açıklamıştı.

6 MİLYON TL TUTARINDA PROJE HAZIRLANDI

Amcaoğlu ayrıca çöplüğü istenilen düzeye getirmek için 6 milyon TL tutarında bir proje hazırladıklarını ve Türkiye’ye sunduklarını ifade etmişti.

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12/11/2021 12:10