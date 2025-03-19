Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletmesi için ihale

İçişleri Bakanlığı Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin işletmesi için ihale açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun açık usul ihale duyurusuna göre, tesisi işletmek isteyenler 14 Mayıs Çarşamba gününe kadar, tekliflerini Komisyon toplantı salonundaki teklif kutusuna atabilecek.

İhale için ayrılmış toplam tahmini değerin 43 milyon 567 bin 241 TK+KDV olan ihalede aylık ödenek ise 4 milyon 840 bin TL +KDV olarak belirlendi.

Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin işletmesi için açılan ihaleyle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine 10 bin TL +KDV yatırılarak makbuz karşılığı İçişleri Bakanlığı’ndan alınabilecek.