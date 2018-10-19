Güngör’de kapasite arttırma çalışması tamamlandı

Avrupa Komisyonu, yaklaşık 1.9 milyon Euro bütçeli Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin ikinci aşama kapasite arttırma projesinin tamamlanması üzerine açılış etkinliği düzenliyor.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre etkinlik 22 Ekim Pazartesi günü, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde saat 09:45’de başlayacak.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin atık yönetiminde öncelik sıralamasının “önleme, yeniden kullanım (yeniden kullanıma hazırlama), geri dönüşüm, geri kazanım ve en az tercih edilen seçenek olan bertaraf etme” olduğu kaydedildi.

AB’IN ÖNCELİKLİ POLİTİKASI ATIK MİKTARINI AZALTMAK

AB’ın atık politikasında öncelikli hedefinin üretilen atık miktarını azaltmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı en yüksek seviyeye çıkarmak; çöp yakma işlemini sadece geri dönüştürülemeyen malzemelerle sınırlandırmak, geri dönüştürülemeyen ve geri kazandırılamayan atıkların düzenli depolamalarını aşamalı olarak azaltmak, tüm üye devletlerde atık politikası hedeflerinin tamamen uygulanmasını sağlamak olduğu kaydedildi.