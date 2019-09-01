Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Güngördü mesajında; insanların güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşaması, din, dil ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan, hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında barışın önemine işaret etti.

Güngördü, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm bireylerin huzur, güven ve mutluluk içerisinde yaşamasının ancak barış ortamının sürekli olmasıyla sağlanabileceğine işaret ederek, bölgede her zamankinden daha fazla barış ve huzur ortamına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Güngördü, başta ülkemiz olmak üzere, çatışma, mülteci hareketlerinin ve ölümlerin yaşandığı ülkelerde ve tüm dünyada barış dolu günler diledi.

Girne’de kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de barış teması ve barışa atıfta bulunan sloganlar kullandıklarını hatırlatan Güngördü, amaçlarının gelecek nesiller çocuk ve gençlere bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu, onların gelecekte barış dolu bir dünya yaratmada umut olduğunu söyledi.

Güngördü, “ Barışın egemen olacağı bir ülkede ve dünyada yaşamak özlemiyle sevgi ve saygılarımı sunar, herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım” dedi.