Güngördü 19 Mayıs TMK müdürü ve velilerle görüştü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Raif Asvaroğlu ve Okul Aile Birliği’ni kabul etti.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Raif Asvaroğlu ve Okul Aile Birliği’nin yeni dönem projeleri ve okullardaki eksiklikler ele alındı.



Nisai Güngördü, emlak vergilerinden elde edilen gelirle tüm okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde temeli 11 yıl önce atılan kültür merkezini bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Güngördü, Eğitim Bakanlığı’nın bölgede bir ilkokul projesi olduğuna işaret ederek, okulların ihtiyaçlarını daha sonra gündeme alacaklarını belirtti.