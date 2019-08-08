Güngördü: 2010’da 10 kata izin verildiği için trafiği, imarı, kaosu konuşuyoruz

Girne Belediyesi tarafından Kasım 2015’te hazırlanan Girne Ulaşım Master Planı kapsamında, planın en önemli etaplarından Girne Merkez’de Yayalaştırma ve Trafik Akış “Yönlerinin Düzenlenmesi Projesi”yle ilgili “katılımcı belediyecilik” ve “katılımlı planlama” anlayışıyla bugün Grand Pasha Otel’de “paydaş toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, idari katılımcılar ve teknik kadro, kullanıcılar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üniversiteler, okul idarecileri, toplu taşıma temsilcileri, dernekler, meslek odaları, esnaf birlikleri, belediye çalışanları, diğer örgütler ve vatandaşlar katıldı.

Merkeze yönelik araç yoğunluğunu tespit etmek için araç sayımı yapılmasının ardından düzenlenen, aynı zamanda iyi idare yasası kapsamında da değerlendirilen toplantı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün açılış konuşması ve Master Planı hazırlayan ekipten Dr. Ömer Selvi ve Şenol Hatipoğlu’nun sunumuyla başladı. Toplantının Moderatörlüğü Girne Belediye Müdürü Ali Teknikel gerçekleştirdi. Toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri alınarak, tartışma ortamı sağlandı.

Belediye açıklamasına göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, belirli dönemlerde Girne’de yaşanan değişimlere dikkat çekerek, 1974, 1985, 1986, 1993, 2000, Mayıs 2010 ve şimdinin Girne için önemli dönemler olduğunu söyledi.

Güngördü, 1974’ten sonra hem Kıbrıslı Türklerin,Türkiye’nin ve dünyanın Girne’ye özel bir ilgisi olduğunu ifade ederek, bavul turizmine başlanması, Türkiye’de gazinolar kapanınca Girne’ye gazinolar açılması, üniversitelerin açılması, ayrıca 1985-1986 yılında eşdeğer tapular dağıtılmasıyla da Girne’de inşaat faaliyetlerinin başladığını ifade ederek, 1993 yılında Girne’de 6 kat olan konut kullanımlarını kendisinin de başında olduğu bir ekiple 3 kata indirdiklerine işaret etti.

1993 yılında 2010 yılı Mayıs ayına kadar 17 yılı Girne’de apartman tipi katsayısının 3 olduğunu anlatan Güngördü, Mayıs 2010’da merkezi hükümetin aldığı kararla 10 kata izin verdiğini kaydetti.

Güngördü, “o nedenle trafik konuşulur, o nedenle imar konuşulur, o nedenle daha sık insan yoğunluğu konuşulur, o nedenle şehirde kalabalık var, kaos var denir” diyerek, kentin cazibesinin devam ettiğini, yeni yatırımların, otel gruplarının 2010’dan sonra da gelmeye devam ettiğini ifade etti.

“48 AYIMIZIN 23 AYINI İMAR PLANI’NA AYIRDIK”

Temmuz 2014’te seçimi kazandıklarını ve 48 ayın 23 ayını Girne İmar Planı’nın hazırlamaya ayırdıklarını anlatan Güngördü, Girne-Çatalköy İmar Planını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, alınan bazı kararlar konusunda örnekler verdi. Güngördü, konutların maksimum 5 kata indirildiğini, köylerde yoğunluklarla ilgili değişiklikler olduğunu anlattı. Güngördü, bu planla, 20 yıl için Girne ve Çatalköy’e yeni üniversite gelmeyeceğini ve beş yıldızlı otel inşa edilmeyeceğini belirtti. Güngördü, “Çok bina çok insan demektir, çok üniversite çok öğrenci demektir. Trafik yoğunluğu demektir” dedi.

“ULAŞIM PLANI DOĞRULTUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER YAPMAMIZ KAÇINILMAZDIR”

Güngördü, 2015 yılı Kasım ayında ulaşım planına geçtiklerini, geçmişten gelen verilerden de yararlanarak trafik ulaşım planını yaptıklarını hatırlattı.

Güngördü, “Eğer bu şehirde, trafiğin daha akışkan olmasını istersek, eğer bu şehirde turizm ağırlıklı bir trafik akışı olacaksa bir plan doğrultusunda yeni düzenlemeler yapmamız gereklidir” diyerek, teknik kişilerin hazırladığı Girne Ulaşım Planı’nın belediye meclisinin onaylanmasının ardından gerekli tüm kurumlara gönderildiğini ve bu konuda da halka açık toplantılar yaptıklarını anlattı.

Güngördü, plan kapsamında 8-10 kavşakta düzenleme, 17 yere Avrupa standartlarında nizami durak, Bellapais ve Ozanköy’e gidişi düzenleyen kavşak ve Karakum anayolunda Çağra çemberinin yapıldığını örnek göstererek, devletin doğu çevre yolunu yapmadığı için farklı düzenlemelere de gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

“GELİŞEN BİR ŞEHRE KENDİMİZİ ADAPTE ETMELİYİZ”

Güngördü, “Gelişen bir şehirde yaşıyoruz, gelişen bir şehre kendi kendimizi adapte etmeliyiz. Şehrimizi, çağdaş normlara taşırken hepimiz, turizmciler de esnaf da, herkes kendi kendini güncellemelidir” dedi. Bu çalışmanın verimli geçeceğini düşündüğünü ifade eden Güngördü, katılımcıların düşüncelerine açık olduklarını ifade etti. Bu kenti bugünden yarına taşımak, 20 yıl için yapılacakları birlikte düşünmek için herkesi görüş ve önerilerini bildirmeye davet ederek, katılan herkese teşekkür etti.