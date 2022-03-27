Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, mesajında, insanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olan tiyatronun, toplumsal duygu ve düşüncelerin en anlamlı aktarma araçlarından biri olduğunu belirtti.

Güngördü, sanatın, insanlığa barış, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı estetik olarak aşılayan bir yol olduğunu kaydederek, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisi olan tiyatronun, kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli sanat dallarından biri olarak, sanatsal oluşumu en etkin biçimde topluma aktaran bir araç olduğunu dikkat çekti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sanatla uğraşmayan toplumların can damarlarından biri kopmuş demektir" sözüne işaret eden Güngördü, belediye olarak açtıkları kurslarla sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini ifade etti.

“Unutulmamalıdır ki, tiyatroya seyirci kalmak yerine tiyatro seyircisi olmak, bu sanata ve sanatçılara en büyük destek demektir” ifadelerini kullanan Göngürdü, mesajına şöyle devam etti:

“İnsanların birlikte güldüğü, birlikte ağladığı ve birlikte düşündüğü tiyatro salonlarının dolup taşması, tiyatro sanatının ve tiyatro sanatçılarımızın hak ettiği değeri bulması umuduyla, tiyatronun gelişmesinde ve sevdirilmesinde büyük emeği olan, tiyatronun kitlelere sunulmasında ön planda ve arka planda yer alan en başta Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyomuzun tüm emek verenlerinin ve dünyadaki tüm tiyatro emekçileri ile tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum.”

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27/03/2022 12:16