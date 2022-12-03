Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü, “zihinsel veya bedensel farklılıklara saygı göstererek, sevgiyle birbirine sarılan insanların yaşadığı bir kent için yola çıktıklarına” işaret ederek, “Sadece özel günlerde değil, her gün birbirimizle sevgi ve dayanışma içerisinde olduk. Bu kentte yaşayan ve bu kente ziyarete gelen özel gereksinimli bireyler için eşit fırsatlar sunma gayretindeyiz” dedi.

Engelli vatandaşların yok sayılmadan, toplum yaşamı içerisinde yer almalarını sağlamanın bilinciyle çalışmaların yapılmasının, hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasının önemine dikkat çeken Güngördü, kentte gerçekleştirdikleri projelerde engelli vatandaşların da erişimine önem gösterdiklerini kaydetti.

2014 yılında göreve geldiklerinde ilk icraatlarından birinin de Girne Belediyesi’nde Meclis Kararı ile işyeri izinleri verilirken, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı karar almak olduğuna dikkat çeken Güngördü, bu adımın erişebilirlik anlamında önemli olduğunu belirtti.

Güngördü, çocuk parklarını özel gereksinimli çocukları da kucaklayan bir anlayışla hazırlamaya başladıklarını, Yeni Belediye Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Kervansaray Halk Plajı gibi hizmet ve sosyal olanaklar sağlamaya dikkat ettiklerini, bundan sonra da yapacakları çalışmalarla özel gereksinimli bireylerin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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03/12/2022 14:55