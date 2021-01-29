Güngördü: 8 belediye çalışanı pozitif

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  8 belediye çalışanın Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

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29/01/2021

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Güngördü: 8 belediye çalışanı pozitif

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  belediye personeline yapılan testler sonucu 8 belediye çalışanının Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Göngördü, Girne'de artan vakalara dikkat çekerek  8 çalışanın belediye içerisinde 15 temaslısı da olduğunu belirtti. Girne Belediyesi, son gülerde artan yerel vakalar nedeniyle Covid-19 önlemleri ile ilgili denetimlerini arttırdı.

29/01/2021 16:27
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TAGS: girne belediyesi, nidai güngördü
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