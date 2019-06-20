Güngördü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güngördü ziyarette Yavaş’a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise, belediyeyi daha iyi bir noktaya getirmek için uğraş vereceklerini ifade ederek, iki belediye arasında işbirliği yapmak istediklerini söylediği kaydedildi.