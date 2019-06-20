HABER KIBRIS

ad

Güngördü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

ads
20/06/2019

ads
Güngördü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güngördü ziyarette Yavaş’a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise, belediyeyi daha iyi bir noktaya getirmek için uğraş vereceklerini ifade ederek, iki belediye arasında işbirliği yapmak istediklerini söylediği kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Nidai Güngördü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.