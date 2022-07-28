Güngördü, Ankara’da temaslarda bulundu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Ankara’da bazı temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güngördü ’ye ziyaretinde, Girne Belediyesi Müdür Muavini Hüseyin Köle eşlik etti.

Türkiye Belediyeler Birliği’ne bağlı bazı belediyelerle Girne’de yürütülen proje çalışmalarının ele alındığı ziyaret kapsamında Güngördü teknik incelemelerde de bulundu.

Güngördü, ziyaret kapsamında, bir süre önce göreve başlayan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile de bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi.

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28/07/2022 15:49