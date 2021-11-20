Güngördü, Avrupa Konseyi İdari Komite Toplantısı’na katıldı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari Komite Toplantısı’na katıldı.

Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle, Strasbourg’ta bugün gerçekleştirilen İdari Komite Toplantısı’nda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası ilk kez yüz yüze olarak yer aldı.

Toplantıda, online nefret söylemleri ve uydurma haberlerin yerel demokrasi üzerindeki etkileri, akıllı şehirler ve bölgeler, yerel kimlikler gibi konular tartışıldı.

Toplantıda söz alan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar ise şehirler ve bölgeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Güngördü, Özçınar ve Köle ayrıca Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye’nin Daimi Temsilci Büyükelçi Kaan Esener ve KKTC Strasbourg Temsilcisi, Büyükelçi Ayda Soylu ile de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Strasbourg’taki toplantı ve temaslarının verimli geçtiğini kaydeden Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyelerinin Avrupa Konseyi’ndeki görünürlüğünün önemine değindi.

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20/11/2021 09:46