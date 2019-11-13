Güngördü: Başaran önemli işlere imza attı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, inşaat ve yol çalışmaları nedeniyle sökülen zeytin ağaçlarına sahip çıkarak toprağa yeniden diken Cahit Başaran’ı kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Başkan Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, geçmişte bilinçsizlik nedeniyle nakil yöntemi kullanılmadığı için ağaçların kesilip yerlerine binalar dikildiğini ve ağaçların azaldığını dile getirdi.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Zeytin Festivali ile birlikte zeytin konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluştuğunu anlatan Güngördü, özellikle Cahit Başaran’ın ağaçları nakledip sulayarak önemli işlere imza attığını kaydetti.

Cahit Başaran da konuşmasında, 2005 ile 2007 yılında “Zeytin Kurtarma Projesi” başlattığını belirterek, inşaat ve yol çalışmaları nedeniyle sökülen aralarında bin yaşında olan zeytin ağaçlarını kurtardığını ve Girne’nin birçok bölgesine naklettiğini söyledi.

Cahit Başaran, ayrıca, şu an Sevim Ebeoğlu Barış Parkında bulunan ve bin yaşında olan Horozali ismini verdiği ağaçtan topladığı zeytinleri Güngördü’ye takdim etti.

13/11/2019 17:11