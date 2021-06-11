Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi’nin Lansmanında Konuştu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi’nin lansmanına konuşmacı olarak katıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dünkü lansmanı tüm dünyada iki yüzün üzerinde belediye başkanı ve sivil toplum örgütü takip etti.

Girne Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Nidai Güngördü, lansmanda yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın kentlerde yaşayan insanlar için önemine vurgu yaptı.

Kültür ve sanatın tüm dünya insanlığı için en önemli birleştirici öğe olduğuna değinen Güngördü, barış ve huzur içerisinde bir dünya yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kültür ve sanatın birleştirici gücünden yararlanacaklarını vurguladı.

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11/06/2021 15:37