Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Örgütü’nün Aracı Şehirler 2. Dünya Formu’na hazırlık kapsamında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Güngördü, foruma hazırlık aşamasında çevrim içi olarak düzenlenen istişare serisi çerçevesinde cuma gün yer alan oturumda, “Pandemi Süreci Ve Sonrası Dünya’da Güven ve Politikalar” konulu konuşma yaptı.

Girne Belediyesi Dış İlişkiler Bölümü’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, oturumda, kent yönetiminde uyguladıkları başarılı politikaları katılımcılara aktardı.

Güngördü, açıklamada, “Tüm Dünya’da modern belediyecilik anlayışının gelişmesinde önemli rol oynayan foruma Girne Belediyesi olarak katılarak Covid-19 pandemisi karşısında sergilediğimiz başarılı mücadele sürecinde edindiğimiz tecrübeleri anlatarak katkı koyduk. Belediyesi’nin bu tür organizasyonlarda yer alarak hem kent halkının hem de belediyenin tüm dünyada bilinmesini sağlıyoruz” dedi.

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03/05/2021 12:57