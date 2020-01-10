Güngördü: Çarpık yapılaşmaya taviz verilmeyecek

Girne Belediyesi, izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalarını 2019’da da sürdürdüğünü açıkladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediyenin imar bölümü, geçen yıl izinsiz ve kaçak 17 yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Mevzuatlara aykırı 72 yapı hakkında da mahkemeye başvuran belediye, çalışmalar kapsamında mahkeme kararıyla konteyner, duvar, telleme, ilave ve izinsiz inşaatları ortadan kaldırıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yıllardır emirnamelerle yönetilen Girne’de düzensiz yapılaşma ve belirsizliğin önlenmesi için 3 yılda hazırlanıp 2018’de yürürlüğe giren Girne İmar Planı’nı hazırladıklarını söyledi. Güngördü, izinsiz ve plansız yapılaşmayla mücadeleye devam edileceğini belirterek, herkesin yasalar kapsamında hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Sürekli büyüyerek gelişen Girne’de çarpık yapılaşmanın kenti olumsuz etkilediğine dikkat çeken Güngördü, bu duruma taviz verilmeyeceğini dile getirdi. Güngördü, geçtiğimiz günlerde Girne Koruma Bölgesi’ndeki bina dış cepheleri ve reklâm tabelaları hakkında bölge halkı ve esnafına bilgilendirici broşür dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

10/01/2020 16:52