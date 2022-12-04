Güngördü: “Demokratik bır seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 5 Aralık 2022 tarihinde resmi seçim sürecinin başlaması öncesinde bugün Girne İlçe Seçim Kurulu’nda süreç içerisinde propaganda faliyetleriyle ilgili kura çekimi ve açık havada düzenlenecek toplantı ve mitingle ilgili takvim belirleme çalışmasına katıldı. Güngördü, uzun yıllardan sonra ilk kez 28 belediye yerine 18 belediye ile belediye başkanlığı seçimine girileceğine işaret ederek, bunun da Kıbrıs Türk Belediyeciliği açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Güngördü, “Yarından itibaren Girne Merkezde ve tüm bağlı köylerimizde yoğun bir çalışma, yapacaklarımızı anlatma ve halkımızla buluşarak sorunları dinlemeye resmi olarak da başlamış oluyoruz. Kendi kültürümüze uygun, yasalar çerçevesinde demokratik bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum” dedi.

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04/12/2022 15:46