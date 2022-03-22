Güngördü, Dünya Su Günü dolayısı ile mesaj yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle su kaynaklarının her geçen gün azalmakta olduğuna dikkat çekerek, halkın su kullanımında daha dikkatli olması ve suyun, israf edilmeden kullanılması gerektiğini kaydetti.

Dünya Su Günü dolayısı ile mesaj yayımlayan Güngördü, temiz su kaynaklarının önemine işaret ederek su israfını önlemek için her yıl düzenli olarak kutlanan 22 Mart Günü’nün ülkede de farkındalık yaratması gerektiğini belirtti.

Güngördü, içme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra, tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade edilen suyun, yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün temizliğini kaybettiğini ifade etti.

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22/03/2022 17:13