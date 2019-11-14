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Güngördü, emekli komutanları ağırladı

Ziyarette Nidai Güngördü kent hakkında bilgi vererek, görüş alışverişinde bulundu. 

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14/11/2019

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Güngördü, emekli komutanları ağırladı

1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatında görev yapan Tuğgeneral Cemal Eruç, Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Albay Orhan Ceylan, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş ve öğretim görevlisi Ergenekon Savrun, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ali Tektan da hazır bulundu. 
Nidai Güngördü kent hakkında bilgi vererek, görüş alışverişinde bulundu. 
Ziyaretin anısına Başkan Güngördü’ye plaket takdim edildi. 

14/11/2019 13:31
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TAGS: Güngördü, emekli, haber, kıbrıs, komutanları, ağırladı
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