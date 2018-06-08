Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret ederek bildiri dağıttı. Girne Başkılavuz ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu’yla da görüşen Güngördü’ye bazı UBP meclis üyesi adayları eşlik etti.

Bağımsız aday Nidai Güngördü, ülkeye giriş çıkışların yapıldığı liman yolu üzerinde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yıllardır tırların park ederek hem kent trafiğine hem de bölge sakinlerine sorunlar yaşattığını hatırlattı. Güngördü, göreve geldiğinde proje hazırlayarak, bu yol üzerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bölgeyi modern bir çehreye kavuşturduklarını ve bu sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Bayramoğlu: Limanın sorunlarıyla en çok siz ilgilendiniz



Girne Başkılavuz ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu, Güngördü’ye ve meclis üyesi adaylarına 24 Haziran’da gerçekleşecek Yerel Seçimlerde başarılar diledi.

Bayramoğlu, “Belediye başkanlığı yaptığınız bu dört yıllık süre içerisinde limanın sorunlarıyla bütün kurumlardan en çok siz ilgilendiniz. Ne zaman arasak, ne istesek hemen yaptınız. Sizlere çok teşekkür eder, başarılar dilerim.” dedi. Bayramoğlu, şehrin geneliyle ilgili de güzel işler yapıldığını gözlemlediğini ifade etti.