Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü'nü Kabul Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Erkan Işıksal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, kulübün yapacağı etkinliklere katkı koyacaklarını, kendilerinin yapacağı etkinliklerde de kulübü her zaman yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Erkan Işıksal ise, yapmak istedikleri projelerle ilgili bilgi vererek, bir sivil toplum kuruluşu olarak belediye ile her zaman işbirliği yapmak istediklerinibelirtti.

13/11/2019 14:23