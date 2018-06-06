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Güngördü: Girne’de çevre çok daha temiz olmalı

Güngördü, Girne’nin çok daha temiz olması gerektiğini, bu konuda herkese görev düştüğünü kaydetti.

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06/06/2018

Güngördü: Girne’de çevre çok daha temiz olmalı
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Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Girne’nin çok daha temiz olması gerektiğini, bu konuda herkese görev düştüğünü kaydetti.

Güngördü, seçim basın bürosu aracılığıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İmar Planı olmadan düzenli ve çağdaş bir kentin mümkün olamayacağını, Girne – Çatalköy İmar Planı’nı kendi döneminde hayata geçirerek kentin geleceği ve çevreyi korumak adına önemli bir adım attıklarını ifade etti. 

Güngördü, görevde olduğu dönemde öğrencilerle birlikte kente yüzlerce fidan diktiklerini, hedefinin daha yeşil bir Girne olduğunu söyledi. 

AB’nin desteklediği ve Girne Belediyesi tarafından yürütülecek kuzey sahil şeridinde 4 belediyenin faydalanacağı “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri” projesiyle bölgede atık toplama hizmetlerinin verimliliği ve kalitesinin artacağına inandığını belirten Güngördü, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla okullarla işbirliği içerisinde eğitim çalışmaları yapmayı öngördüklerini belirtti. 

Güngördü, “Girne’de çevre çok daha temiz olmalı. Bu konuda herkese görev düşüyor” diye ekledi

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TAGS: nidai güngördü, girne, belediye, başkan, aday
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