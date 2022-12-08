Güngördü: Görevimiz hizmetlerimizle halkın önünü açmak

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesini ziyaret etti.

Berova: “Birleşme belediyelerin daha güçlü olmasını sağlayacak”

Girne Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova ziyarette yaptığı konuşmada, belediye reformuna dikkat çekti. Berova, 28 belediyenin 18 belediyeye düşürülerek, UBP’nin ortaya büyük bir irade koyduğunu bu birleştirmelerin belediyelerin daha güçlü olmasını sağlayacağını belirterek, 51/95 Belediyeler Yasasında da çalışmalar yaptıklarını bunun son aşamaya geldiğini söyledi.

Bu dönemde UBP’nin Nidai Güngördü’yü destekleme kararı aldığını da anımsatan Berova, Güngördü’nün başarılı çalışmalarını gözlemlediklerini yeni dönemde de kente önemli bir katkı sağlayacağına inancını belirterek, Güngördü’ye ve UBP meclis üyelerine destek talebini iletti.

Güngördü: “Sivil toplum örgütleriyle iş birliğini önemsiyoruz”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü ise, insanların gelenek görenek ve inançlarını sürdürmesinin önemine dikkat çekerek, inanç, insan hak ve özgürlüklerine önem verdiklerini belirtti.

Güngördü, “Bu nedenle de şube yeri sorunu olan Alevi Kültür Merkezi’nin Girne şubesine bu güzel yeri tahsis ederek, olanak sağladık. Merkez yönetimi ve tüm üyeler de yardımlaşarak bu güzel binayı inşa ettiler. Özelde üyelerinin genelde de Girne halkının hizmetine sundular” dedi.

Güngördü, yerel yönetimlerin sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak kentteki sorunları çözmesinin önemine dikkat çekerek, bunun şehrin ortak akılla yönetilmesinin göstergesi olduğuna değindi.

Pandemiden önce iki kez kent kurultayı düzenledikleri anlatan Güngördü, kurultaylar sonucunda hayvan barınağı inşa ettiklerini, sokak tabelalarını bu yönde değiştirdikleri, Yukarı Girne Muhtarlığının üç muhtarlığa çıkarıldığını uzun yıllardan sonra Girne’de dört muhtarlığın olacağını söyledi.

-“Görevimiz hizmetlermizle halkın önünü açmak”

Girne’de çok çeşitli ülkelerden ve inançlardan insanlar yaşadığına işaret eden Güngördü, bu nedenle belediyenin görevinin Girne’de yaşayanların hizmetleriyle önünü açmak olduğunu dile getirdi.

Belediyenin Sosyal İşler Şube Amirliği tarafından kentte çeşitli etkinliklerin gündeme getirildiğini ve gerçekleştirildiğini belirten Güngördü, kentte ihtiyaç duyulan yabancılara yönelik Türkçe kurslarını örnek verdi.

Güngördü, “Halen eski belediye binası yani Sosyal Yaşam Merkezinde kurslar devam etmektedir. Bir turizm kenti olan Girne’de İngilizce dilinin önemini de idrak ettiğimiz için Final Üniversitesi’yle çeşitli dönemlerde 500 kişinin yararlandığı İngilizce kursları düzenledik. Bugüne kadar çeşitli seviyelerde kişiye katılım belgesi verdik. Bu binada aynı zamanda işaret dili kursu düzenlendi. Burada kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar, satranç kursu, dikiş ve bilgisayar kursu yanında psikolojik destek imkânı da sağlanıyor” dedi.

Güngördü, engelli bireyler ve dezavantajlı ailelerle de sıkı bir iş birliği yaptıklarını ifade ederek, çocuk meclisi ve gençlik platformunun da kurulduğundan bahsetti.

Güngördü, görüşmede önümüzdeki dönem projeleri hakkında da bilgiler verdi. Daha sonra ziyarette Güngördü’ye eşlik eden UBP Meclis Üyesi Adayları da kendilerini tanıtarak, destek talebinde bulundular.

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08/12/2022 14:42