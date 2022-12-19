Güngördü, Karakum köyünü ziyaret etti

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19/12/2022

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Güngördü, Karakum köyünü ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve  Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü,  yerel seçimler öncesinde yaptığı ziyaretler çerçevesinde Karakum Köyünü ziyaret etti.
Güngördü, köydeki kafeteryada toplanan çok sayıda Karakumlu ile sohbet etme ve sorunları dinleme imkanı buldu. Köylülerin belediye hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Güngördü, görüşmelerinde deniz kenarında meydana gelen erozyon nedeniyle kıyıda büyük oranda yıpranmalar olduğunun ve plaja ulaşımın aksadığının dile getirildiğini söyledi. Güngördü, bu konunun uzun yıllara dayandığını ve mutlaka Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ve yasal çerçevede sorunu çözmeye çalışacaklarını işaret etti. Güngördü’ye ziyaretlerinde UBP’li meclis üyeleri de eşlik ederken, Karakum’daki işyerleri de ziyaret edildi.

19/12/2022 10:53
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TAGS: Güngördü, Karakum
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