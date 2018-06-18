Güngördü, Karaoğlanoğlu Bölgesi’ni Ziyaret Etti

Güngördü, “Karaoğlanoğlu, son 4 yılda yatırımlarımızla gelişti. Gelecek dönemde de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda buraya yatırımlarımız sürecek” dedi.

Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu halkı ve esnafla bir arayta gelen Güngördü’ye Girne UBP Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, kadın kolları üyeleri, UBP Girne Belediyesi Meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Güngördü, “Karaoğlanoğlu son dört yılda yatırım gördü. Kaldırımlar ve alt yapı yatırımlarından, sosyal alanlara bu bölge bambaşka bir görünüme kavuştu” dedi.

Atıl durumdaki araziyi değerlendirerek, belediye plajını hizmete açtıklarını anımsatan Güngördü, halkın ücretsiz olarak denize girişe olanak sağlandığını söyledi. Güngördü, “Deniz Panayırı” projesini de burada hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Bölge sınırları içerisinde bulunan Kervansaray Plajı’nı da yenilediklerini ifade eden Güngördü, buranın da bölge halkı tarafından ilgi gördüğünü kaydetti.

Güngördü, Kervansaray bölgesine belediyeye ait atıl bir arazide çocuk parkı ve rekreasyon alanı yaptıklarını belirtti. Kavşak düzenlemelerinin yanı sıra 2 bin 500 metre uzunluğunda kaldırım yapıldığını da ifade eden Nidai Güngördü, genişleyen yolların asfaltlandığını kaydetti.

Güngördü, “Karaoğlanoğlu ve Karaoğlanoğlu halkı her zaman bizim için çok önemli oldu. Gelecek dönemde de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Nidai Güngördü, sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınlarının önlenebilmesi içinse köyün güneyindeki göletlerin temizlendiğini ve denize yağmur suyunun aktarımı için drenaj hatları inşa edildiğini de belirterek, hem alt hem de üst yapı yatırımlarıyla bölgenin gelişimi için çalıştıklarını dile getirdi.