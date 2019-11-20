Güngördü: Kentimizde aldığımız kararlarda siz çocuk ve gençler de söz sahibi olunuz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle 23 Nisan İlkokulu’nu ziyaret etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle bir araya gelen Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin okullara asılması için hazırladığı Çocuk Hakları Sözleşme maddelerinin yer aldığı çerçeveyi çocuklara hediye ederek, “Çocuğum, haklarım var” başlıklı Çocuk Hakları Sözleşmesi kitapçıklarını öğrencilere dağıttı.

Güngördü, çocuk haklarının herkes tarafından bilinmesi ve çocuk haklarına herkesin saygı duyması gerektiğine işaret ederek, tüm çocukların sevgi, mutluluk, huzur ve güven ve barış ortamında yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekti.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, Çocuk Meclisi kurmak için çalışma başlattığını belirterek, çocuk, öğretmen ve okul yöneticilerine konuyla ilgili bilgi verdi.

Güngördü konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok güzel bir ülkede çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Havasıyla, suyuyla, insanıyla, öğretmeniyle, müdürüyle. Bizler sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben istiyorum ki bu şehir yönetilirken, bir şeyler yapılırken veya eksikse sizler de söz sahibi olunuz. Siz çocuk ve gençlerden oluşan bir meclis kuracağız, bir kısmınız yönetici olacak, bir kısmınız komitelerde yer alacak, bir kardeşimiz de meclisin başkanı olacak. Sizlere dağıtılacak formları ailelerinizle birlikte doldurarak üyelik başvurusunda bulununuz. Okulunuzdaki ve çevrenizdeki arkadaşlarınızı da bilgilendiriniz”

Güngördü, tüm çocukların haklarına sahip çıkması gerektiğine işaret ederek aynı zamanda çocuklara, çevrelerine ve büyüklerine saygılı olmaları, doğa, insan ve hayvanları sevmeleri gerektiği mesajını verdi.

20/11/2019 17:42