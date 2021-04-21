Güngördü, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni Kabul Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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21/04/2021

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Güngördü, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni Kabul Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ortak işbirliği ve sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin spor faaliyetleri gösteren derneklere önem gösterdiğini ve derneklerle her zaman iletişimde olduklarını dile getirdi.

Derneğin yapacağı projelerde birlikte hareket etmekten mutluluk duyacağını kaydeden Güngördü, ziyaretinden dolayı KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent’e teşekkür etti.

21/04/2021 13:27
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TAGS: Nidai Güngördü, Beşiktaş Taraftarları Derneği
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