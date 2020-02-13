Güngördü: Nüfus sayımı şart

: Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Töre ziyarette yaptığı konuşmada, sürekli büyüyerek gelişen Girne’ye yakışır yeni bir hizmet binası yapıldığını belirterek, başkan Güngördü’ye “hayırlı olsun” dedi. Töre, yeni binayla moral ve motivasyonun artacağına inandığını ifade etti.

GÜNGÖRDÜ: “NÜFUS SAYIMI ŞART”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise eski binanın hizmet vermede yetersiz kaldığını bu nedenle tüm birimlerin bir arada toplandığı yeni binayı hizmete koyduklarını söyledi.

Güngördü, turizm ve eğitim yatırımları yapılan Girne’de nüfusun yüz bine yaklaştığını ifade ederek, nüfus sayımı yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Belediyenin geçmişte yapılan nüfus sayımı gereği 33 bin kişiye göre devletten katkı payı aldığını ve personel çalıştırdığını anlatarak, bu nedenle ara sıra hizmet vermede zorluklar yaşandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Zorlu Töre, başkan Güngördü’ye Dr Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın fotoğraflarını, Güngördü ise tarihi Kıbrıs kapısı tablosu takdim etti.

13/02/2020 12:26