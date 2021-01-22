Güngördü Osman Türkay’ın Ölümünün 20’nci Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen Osman Türkay’ın ölümünün 20’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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22/01/2021

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Güngördü Osman Türkay’ın Ölümünün 20’nci Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen Osman Türkay’ın ölümünün 20’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngördü,  “Osman Türkay, şair, yazar, gazeteci ve Kıbrıs Türk şiirine yaptığı çok önemli katkılarla dünya edebiyatında da yerini almayı başarmış bir şairimizdir ”dedi.

Ozanköy’de dünyaya gelen Osman Türkay’ın dünyanın en önemli edebiyat ödülü olan Nobel’e aday gösterilmesiyle Ozanköy yanında Kıbrıs ve Kıbrıslıların da tanıtımını yaptığını söyleyen Güngördü,  “Uzay şairi olarak anılan Osman Türkay’ın yaşadığı köyde anılması ve gelecek nesillere varlığının hatırlatılması bizler için her zaman bir görev olacaktır” dedi. 

22/01/2021 15:57
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TAGS: Girne Belediyesi, nidai güngmrdü, Osman Türkay’
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