Güngördü, Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca’yla Görüştü

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

ads ads ads
16/09/2021

ads
ads
ads
Güngördü, Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca’yla Görüştü

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca Girne Belediyesi Hizmet binasına gelerek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü, ikilinin görüşmesinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bölgedeki sorunlar konuşuldu. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek ülkedeki paydaşlardan biri olan sivil savunma teşkilatının önemine dikkat çekti. 

Güngördü, Karaca’ya Girne Belediyesi tarafından yayınlanan, Girne kenti tanıtım kitabı ile “Meslekler ve Yüzler” kitabını takdim etti ve teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

16/09/2021 15:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sivil Savunma Teşkilatı, Atilla Karaca, Nidai Güngördü, Girne Belediyesi,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.