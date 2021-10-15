Güngördü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Akcan ile Görüştü

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Leyla Yorgancıoğlu Usta, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hüseyin Akcan ve Leyla Yorgancıoğlu Usta’nın ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki iki engelli okuluna her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Güngördü, devletin daha güçlü olup gerek engelli gerekse tüm dezavantajlı durumda olan vatandaşların mağduriyetlerinin gidermesi gerektiğine dikkat çekti.

UCLG- MEWA’ nın (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) Erişebilir Turizm Çalıştayı’ nın 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Girne Belediyesi ev sahipliğinde yapılacağını hatırlatan Güngördü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan’ı çalıştaya davet etti.

Bu habere tepkiniz:



15/10/2021 16:38