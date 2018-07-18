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Güngördü: Spora katkımız sürecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi (GHE) Başkanı Bülent Erciyas ve yönetim kurulu üyesi Refika Ulutan’ı kabul etti

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18/07/2018
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi (GHE) Başkanı Bülent Erciyas ve yönetim kurulu üyesi Refika Ulutan’ı kabul etti

Güngördü: Spora katkımız sürecek

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, futbolda süper lige yükselen Girne Halk Evi yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Nidai Güngördü, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekerek, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Girne Halk Evi Başkanı Bülent Erciyas ise kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

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TAGS: haber, kıbrıs, girne,
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