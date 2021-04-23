Güngördü ve Tugay Dijital Etkinlikte Biraraya Geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Girne Belediyesi açıklamasına göre, Belediye’nin Facebook sayfasından 23 Nisan 2021 saat 13.30’da canlı olarak yayınlanan etkinlik sayesinde iki kentin halk dansları ekiplerinden çocuklar bir araya geldi. Daha önceki yıllarda Karşıyaka belediyesinin ev sahipliğini yaptığı organizasyonlarla bir araya gelen çocuklar, Pandemi dolayısı ile bu kez çevrim içi olarak özlem giderme fırsatı buldu.

Etkinlikte Güngördü ve Tugay, böyle özel bir günde etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların bayramını kutladılar.

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23/04/2021 15:39