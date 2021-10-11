Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında ülkeye gelen konukları kabul etti

Girne Belediyesi'nin düzenlediği 20'nci Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında Girne'ye gelen belediye başkanları ve konuk heyetler Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya geldi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye tarafından misafir edilen Hatay Altıözü Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi’nden gelen misafirler Zeytin Festivali’ne katıldı. Konuklar, ayrıca Zeytinlik Sosyal konutlar bölgesinde gerçekleştirilen zeytin fidanı dikim etkinliğine de katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye’nin çeşitli illerinden belediyelerle iş birliği içinde olduklarını ve bu iş birliklerinin her alanda genişleyerek devam ettiğini belirtti. Güngördü, Zeytin Festivali’ne katılım gösteren belediye temsilcilerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, katkı ve desteklerinden dolayı tüm belediyelere teşekkür etti.

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11/10/2021 17:38