Günhan Nalbantoğlu: Projedeki değişikliklerin sorumlusu bizler değiliz

Girne Amerikan üniversitesi Sağlık Yatırımları Koordinatörü Günhan Nalbantoğlu Girne’de yapımına devam edilen ve teslim tarihi geciken Yeni Girne Hastanesi’yle ilgili Gülenay Ltd. Direktörü Mehmet Çıldır’ın iddialarını yanıtladı.

Nalbantoğlu, durumun Mehmet Çıldır’ın ortaya atmış olduğu iddialardaki gibi olmadığını, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın adını asılsız iddialarla gündeme getirmesinden dolayı Mehmet Çıldır hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

İşte o açıklamanın tamamı:

Sayın Hüseyin Ekmekçi ve Haber Kıbrıs Ailesi, Bir süreden beri "Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesinin" K.K.T.C Sağlık Bakanlığına devri konusunda ve bahsi geçen hastanenin inşaat projesi hakkında gerçek dışı iddialarla gündeme gelmeye çalışan GÜLENAY LTD. Direktörü Mehmet Çıldır adlı kişinin, kişisel hırsla ve ihtirasla Haber Kıbrıs’a demeçler verdiğini görmekteyiz. Bu şahısın, devrettiğimiz hastane projesinin tamamlanması amacıyla açılan ihaleyi kazanan taraf şirketlerden birisi olması sebebiyle, ortaya atmış olduğu gerçek dışı iddialarına ve asılsız ithamlarına karşı "haklarımıza helal gelmeksizin" cevap hakkımızı kullanmak için sizlere yazıyorum. 2013 yılından beri, Girne Amerikan Üniversitesi Hastane projesinin devrine kadar, projenin başında en yetkili kişi olarak, halen çalışmakta olduğum kurumum Girne Amerikan Üniversitesi haklarını korumak ve üniversitemizin Kurucu Rektörü, Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Serhat AKPINARA yönelik gerçeği yansıtmayan, kişisel hırsla ve ihtirasla söylenmiş, bir takım hesaplar güdülerek gündeme getirilmek istenen iddialara, dur demek ve iddia sahibine sizin nezdinizde net cevaplar vermek arzusundayız. Öncelikle, Girne Amerikan Üniversitesi Hastane projesinin her aşamasında yer alan birisi olarak, sayısız uzman kişilerle kurumlar ile çalışma fırsatım olduğunu belirtmek isterim. Proje Mimarları, Mühendisleri, Müteahhitti firma, yurtdışından hastane mimari uzman kişiler, General Electric Türkiye yetkilileri ve Siemens Türkiye Yetkileri ile, Şehir Planlama Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi, Girne Belediyesi gibi kurumlar ile ve projemize onay veren Mimar-Mühendisler odası ile proje gereği 7 yıla yakın çalışma fırsatı buldum. Projenin hangi aşamalardan geçtiğini ve geçmiş süreçlerini bilen birisi olarak, GÜLENAY LTD. Direktörü Mehmet Çıldır adlı kişinin ve en önemlisi devletin açtığı bahsi geçen hastane ihalesine girip kazan bir firma yetkilisinin, bu süreçleri bilmeden konuşuyor gibi olması ve ihaleyi kazanan taraf olarak, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından Girne Amerikan Üniversitesi ve Kurucu Rektörünü hedef alarak, kendi yükümlülüklerini yerine getirememesinin sebebiymiş gibi itham eden bu kişiyi esefle kınıyorum. İddialara gelince; Mimari Projelerin yanlış olduğu iddiaları konusunda belirtmek isterim ki, projenin mimarisi, Studio 14 Mimarlık Bürosu tarafından, Yüksek Mimar Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özersay tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca, süreç içerisinde General Electric Hospital Healthcare Solution biriminden de

destek alınmıştır. Bu süreçte Şehir Planlama Dairesi ve Girne Belediyesiyle sayısız toplantılar gerçekleştirilmiş ve Hastanenin oturuş planı, dere yatağının rehabilitasyonu, hastane açıldıktan sonra trafik, ulaşım, acil servis vb. konularda inşaat başlamadan görüşler alınarak proje tasarlanmıştır. Girne Amerikan Üniversitesi projeyi 4 aşamada bitirmeyi planlamış olup, proje devlete henüz 1. aşaması tamamlandıktan sonra, tüm aşamaları içeren projeleri ile devredilmiştir. Unutulmaması gereken en önemli konu, proje o günkü şartlar altında ki nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlara göre özel bir üniversite hastanesi olarak tasarlanmıştı. Bu aşamadan sonra ki süreç bizim takibimizde olmadığı gibi, hangi aşamaların şu an dek tamamlandığı, projenin yeni sahiplerinin hangi şartlara göre projeyi revize ettiği ve/veya projede ne gibi değişikliklere gidildiği gibi konularda Girne Amerikan Üniversitesi'nin doğaldır ki haberi yoktur. Bu sebeple vereceğimiz bilgiler sadece üniversitemizin ihtiyaçlarına göre hazırlamış olduğumuz projeye göre oluşturulan durumu içermektedir. Daha sonra yapılan değişikliklerle ilgili bir bilgimiz yoktur. Radyoloji cihazlarının yerleşimi konusunda; proje aşamasında konu uzmanlarıyla bir çok kez toplantı yapılmıştır. O günkü şartlarda yerleştirmesi en sorunlu olan MRI cihazının en geniş ve uzun olanı baz alınarak GEHHS tarafından MRI geçiş güzergahı dahi hazırlanmıştır. Belgeler elimizde mevcuttur ve istenilmesi halinde sizlerle paylaşabiliriz. Bu meyanda GEHHS tarafından hazırlanan MRI geçiş güzergahının proje devredildikten sonra kapatıldığı bilgisi bizlere ulaşmış olup, davet ederlerse yerinde inceleyip, çözümüne yönelik bilgi paylaşımında buluna bileceğimizi de belirtmek isteriz. Sayın Hüseyin Ekmekçi, yapmış olduğumuz telefon görüşmesinden aldığımız bilgilere dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti'nden cihazların sağlanacağını, Türkiye Cumhuriyeti buraya bir ekip gönderdiği ve ekibin yapmış olduğu incelemelerden dolayı cihazları bodrum katına koymayı reddettikleri bilgisini ve bu konunun size Mehmet Çıldır tarafından aktarıldığını belirttiniz. Hastanenin devrinden sonra bodrum katında ne gibi değişiklikler yapıldığı konusunda bilgimizin olmadığını tekrardan belirtmek isterim. Eğer ki konu sizin aktardığı gibiyse, sormamız gereken bodrum katında devirden sonra herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığıdır? Eğer ki değişiklik yapılmışsa ki sizin haberinizde aktarıldığı üzere, ihaleyi kazanan firma ilgili birimlerden mimari tadilat projesini beklediğini belirtmekte, bu değişikliklerden bizler sorumlusu değiliz. Bu değişiklikten doğa bilecek olumsuz koşullar proje sahiplerine aittir. Sizlerin yapmış olduğu haberden anladığımız kadarıyla, bodrum katında su basma tehlikesi gündeme getirilmek istenmektedir. Bodrum katı konusunda ve su basma tehlikesine karşı, dere yatağı rehabilitasyonu ve su basmalarına karşı alına bilecek tedbirler biziler tarafından ön görülmüş olup projeleri hazırlanmış ve devir esnasında ilgili birimlere verilmiştir. Ayrıca bu projelerin kendilerinde olması gerekmektedir. Bizler hastaneyi tüm projeleriyle devrettiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. "Bir koyup, Bin kazandı". Haberde sayın Serhat Akpınar'ın bir koyup bin kazandı gibi iddialar kullanılmakta. Bu konuda şunları belirtmek isteriz. 2020 Temmuz ayında Sağlık bakanlığına devredilen Girne Amerikan Üniversitesi hastane projesi, kurumumuza yaklaşık 6.1 milyon Euro'ya mal olmuştur. Projenin devri, haberde de yer aldığı gibi, 17,873,000TL karşılığında, Sosyal Sigorta ve İhtiyaç Sandığı Borçlarına karşılık mahsuplaşma yoluyla yapılmıştır. Temmuz 2020 Euro kuru baz alınırsa, Girne Amerikan Üniversitesi bu projeyi yalnızca 2,2 milyon Euro karşılığında devretmiş olduğunu hesaplaya bilirler. Yani haberde bahsedildiği gibi kimse bir koyup bin almamıştır. Bu tamamen bir uydurmadır.

Maliyetinden düşük mahsuplaşma sebebine gelince, Devlet Planlama İnşaat Dairesi, inşaat maliyet hesaplarını devletin açıklamış olduğu minimum m2 fiyatına göre ödeme yapmaktadır ve devlet Ödemeyi bu şekilde mahsuplaştırmıştır. Özel sektörle devlet m2 fiyatları takdir edeceğiniz gibi farklılık göstermektedir. Yani kısacası devlet yaklaşık 170 Euro m2 fiyatı üzerinden ödeme yapmıştır. 2020 yılında sıradan bir inşaat yapsanız m2 fiyatları 250 Euro ve üzeri iken, böylesi bir hastane sadece 170 Euro m2 hesaplanarak mahsuplaştırılmıştır.

Tabi bir şey daha hatırlatmak isterim o günkü şartlarda tüm dünyada "Covid-19 Pandemi’si" vardı ve bu şartların en az yıllarca süreceği konuşuluyordu. Tüm kurumların gelir kaynaklarının kesildiği bir durum da vardı ortada. Ülkemizin ve Girne bölgemizin hastane ihtiyacı vardı, bizimde önümüzü göremediğimiz bir ortamda yatırımları durdurma kararı aldığımız bir zamandı. Tüm bu bilgiler devletin ve ilgili birimlerin bilgisinde olup araştırılmaya müsaittir. Bu mahsuplaşma, bu şartlar altında gerçekleştirilmiştir. Devlet, bu mahsuplaşma neticesinde hem maddi hem de zaman açısından iddia edildiğinin aksine büyük bir kar elde etmiştir.

Haber Kıbrıs canlı yayında vurguladığınız gibi, devletin savcıları veya diğer birimleri konu ile ilgili soruşturma açabilir, devir sürecini, ihale sürecini, hastanenin ihale şartnamesinde belirtilen süreçlerin uygulanıp uygulanmadığını araştırabilir. İddia sahipleri ortaya attıkları iddialarla hedef şaşırtma ve kişisel çıkarlar elde etme peşinde olduklarını görmekteyiz. Kendilerini ispatlamakla yükümlü oldukları iddialarını, ispatlamaya davet ediyoruz. Aksi durumda kamuoyunu yanıltmaktan dolayı suç işlemiş olurlar.

Durumun, Mehmet Çıldır'ın ortaya atmış olduğu iddialarda ki gibi olmadığı bir kez daha açıkça belirtmek isteriz. Ve ayrıca belirtmek isteriz ki, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kurucu Rektör- Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Serhat Akpınar’ın adını, asılsız iddialarla gündeme getirmekten dolayı, Mehmet Çıldır hakkında "haklarımız saklı kalmak suretiyle" yasal işlem başlatacağımızı kendisine ve sizlere bildirmek isteriz.

Saygılarımızla,

Günhan NALBANTOĞLU