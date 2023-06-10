Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut DAÜ’de Söyleşi Gerçekleştirdi

Günkut Ajans Direktörü, Miss ve Bay Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Bülent Günkut, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğrenciler ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından 9 Haziran 2023 Cuma günü, saat 11:00’de Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen “Günkut Ekolü Olmak” konulu söyleşiye DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

Uzun yıllardır Bayrak Radyo’da “Günkut’la 5 Çayı” isimli radyo programını da sunan Bülent Günkut, gerçekleştirdiği söyleşide hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler verdi. Günkut Ajans hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Günkut, ajansın Kıbrıs adası genelinde 1980 yılında kurulan ilk ajans olduğunu ve ülke yaşamında olmayan bir sektörü yaratarak bu yöndeki çalışmaları ile ilklere imza attığını bildirdi. Günkut ekolü olmanın nasıl olduğu üzerinde duran Bülent Günkut, uzun yıllardır kurucu başkanlığını yürüttüğü Miss ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları ve bu ülkeye kazandırdığı güzellikler üzerinde durdu.

DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bülent Günkut, söyleşinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Söyleşi sonunda Prof. Dr. İşçioğlu tarafından Günkut’a DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.

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10/06/2023 13:42