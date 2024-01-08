Günlük burç yorumları (8 Ocak 2024)

Bugün ay yay burcunda hareketini sürdürüyor, sabah saatlerinde ay satürn karesi aktif olacak; bir yanımız eğlenmek, daha eğlenceli vakit geçirmek isterken diğer yanımız melankolik bir tavırda olabilir. Bizi sınırlayan duygusal etkilerden uzak kalmaya çalışmakta fayda var. Keyifli bir gün dilerim .

KOÇ

Sevgili Koç, özgürlük ile hareket etme isteğimizin baskın olacağı bir gün. Hareketli bilginin peşinde zaman zaman içe kapanmış hissedebiliriz, ticari ortaklıklar için 1-2 gün beklemenizi öneririm.

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün beklediğiniz ödemeler takılabilir; harcamalar konusunda tutukluk yaşayabilirsiniz, yapacağınız yatırımlar ile ilgili tavsiyeleri dinlerken dikkatli olmalısınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler, partneriniz veya ortaklarınız ile ilgili kısıtlamalar, tıkanıklıklar olabilir. Ancak konuyu eğlenceli bir hale çevirebilirseniz keyifli bir gün olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün romatizmal ağrılar sağlık ile ilgili konular gündemde olabilir, çalışma hayatınızdaki kadınlar ile ilgili sorunlar olabilir, neşenizi kaybetmeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan, aşk ilişkilerinde duygusal tıkanıklıklar olabilir, yatırımlar ile ilgili dikkatli olmanız gereken bir süreç, retkenliğiniz ve önde olma isteğiniz baskın. Sınırlanmaya izin vermeyin.

BAŞAK

Sevgili Başak, ev ve aile konularında partneriniz ile duygusal çatışma yaşanabilir. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz bir gün olabilir. Evinizde yaşam alanlarınızda keyifli olabilmek için enerjinizi yüksek tutmanız önemli.

TERAZİ

Sevgili Terazi, kısa yolculuklar yapabilir, yakın çevreniz ile duygusal bazı konuşmalar yapmanız gerekebilir, zihniniz dağınık, iş ile ilgili bir karar gerekirse 1-2 gün beklenmeli.

AKREP

Sevgili Akrep, maddi konularda kısıtlanmış hissedebilirsiniz, gelmesini beklediğiniz kazançlar gecikebilir. İhtiyatlı olmakta fayda var.

YAY

Sevgili Yay, bugün duygusal olarak engellenmiş düşüncelerinizin karamsarlığı duygularınızı ifade ederken sizi melankolik bir hissiyata itmiş olabilir, tüm bunların geçici olduğunu bilmekte fayda var.

OĞLAK

Sevgili Oğlak, duygusal olarak engellenmiş iç dünyanızda olumsuz düşünceleri büyütmüş olabilirsiniz, trafikte dikkatli olunması gereken bir gün.

KOVA

Sevgili Kova, arkadaşlık ve sosyal çevreniz tarafından mali anlamda olumsuz etkilenebilir etrafınızdaki kadınların size duygusal olarak zarar verdiğini hissedebilirsiniz, yine de arkadaşlar ile keyifli bir gün.

BALIK

Sevgili Balık, kariyeriniz ile ilgili hareket geçme isteğiniz yüksek pesimist yanınızı bir kenara koyup, sizi engelleyen sorumluluklarınızı bir kenara bırakıp iç sesinizi dinlemenizde fayda var.