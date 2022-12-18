Günlük hayatta kullanabileceğiniz 7 alan

Aspirin en basit ilaçlardan biri. Günlük hayatta birçok kişi aspirinin farklı kullanım alanlarını bilmiyor. Peki bu ilacı nerde kullanabilirsiniz? İşte yanıtı...

Aspirin beyaz kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Aynı zamanda çiçekleri canlı tutar. Peki aspirinin kullanım alanları neler? İşte yanıtı...

ASPİRİNİN KULLANIM ALANLARI

SAÇ KEPEĞİNİ ÖNLER

Aspirinin saça faydalarından biri kepeği önlemesidir. Aspirindeki salisilik asit saç derisindeki ölü hücreleri yok ederek kepek oluşumunu azaltır. Toz haline getirdiğiniz aspirini şampuana ekleyerek kepek sorununuza pratik bir şekilde çözüm kullanabilirsiniz.

UÇUKLARI İYİLEŞTİRİR

En sık karşılaşılan cilt hastalıklarından biri olan uçuk, aspirin kullanımı ile daha kısa sürede tedavi edilebilir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de uçuklar ortalama 8 günde geçer. Günde bir adet aspirin kullanımı bu sürenin 5 güne inmesini sağlar.

PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR

Bu sinir bozucu kahverengi lekeler, pasın parçalanmasına yardımcı olan bir asit içerdiğinden, sadece birkaç kapsül aspirin ile geçmişte kalabilir. Aspirin tabletlerini bir kez ezdiğinizde çıkan toz, pas izini tamamen ovalayacak kadar aşındırıcıdır. Pas lekelerini çıkarmak için iki aspirin tabletini ezerek nemlendirdiğiniz paslı alana sürmeniz gerekmektedir. 10 dakika bekletikten sonra nemli bezle silinen alan tertemiz olacaktır.

ÇİÇEKLERİ CANLI TUTAR

Aspirindeki asit, bitkilerin bağışıklık sistemlerini uyararak hastalıkları önlemeye ve büyümeyi artırmaya yardımcı olabilir. Uzmanlar, "Birkaç aspirini ezin, ılık suda çözün ve ev bitkilerinizi onunla sulayın" diyor. Ayrıca su dolu bir vazoya aspirin bırakabilir ve daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı olmak için çiçek kesebilirsiniz.

BEYAZ KIYAFETLERDEKİ LEKELERİ ÇIKARIR

Beyazlarınızı karıştırdınız ve elinizde leke çıkarıcı yok mu? Bir aspirin deneyin. Uzmanlar "Leke çıkarmak için kullanmak için birkaç aspirini ezin ve suyla karıştırarak macun yapın" diyor . "Karışımı kıyafetlerinizin veya diğer kumaşların lekesinde bırakın ve çamaşır makinenize koymadan önce birkaç dakika bekletin." İçindeki asit bir ağartma maddesi oluşturacak ve eşyalarınızı yeni gibi görünmesini sağlayacaktır.

SİĞİLLERİ GEÇİRİR

Aspirin siğil tedavisi için de pratik yollardan biridir. Üç gün boyunca siğilin üzerinde ezdiğiniz birkaç aspirini dökerek siğilinizi geçirebilirsiniz. Bunun için siğili açıkta bırakarak siğilli bölgeye bir bant yapıştırabilir, aspirin tozunu siğilin üzerine döktükten sonra tekrar bir bantla bölgeyi kapatabilirsiniz.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARI ŞİKAYETLERİNİZİ AZALTIR

Özellikle yaz aylarında oldukça rahatsız edici olan sivrisinek ısırıkları kaşıntıya neden olur. Her ne kadar kaşıntılar için kremler olsa da bazen kreminiz yanınızda olmayabilir ya da krem kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Böyle durumlarda bir aspirin ezerek bir nemlendirici ile karıştırabilir ve kaşınan bölgeye sürebilirsiniz.

İNATÇI NASIRLARI GEÇİRİR

Aspirin nasır tedavisine de yarar. Derinin kendini korumak için kalınlaşması sonucu oluşan nasırlar kişiye ağrı verir. Sertleşen deri sarımsı görüntüsü ile de kişiyi rahatsız eder. Bu gibi durumlarda 5 ya da 6 adet aspirini ezerek toz haline getirip yarım çay kaşığı su ve yarım çay kaşığı limon suyu ile karıştırabilir ve nasırlı bölgeye uygulayabilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı nasırın üzerine sürdükten sonra bölgeyi sıcak ve nemli bir bezle 10 dakika kapatmak ve bezi kaldırdıktan sonra ponza taşı ile ovmak nasırınızı tedavi etmek için oldukça pratiktir.

SAÇ KIRIKLARINI ONARIR

Aspirin, saçların solgun ve sağlıksız görünmesine neden olan kırıkları azaltarak canlı

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 21:20