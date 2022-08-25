Günlük hayata kişisel bakımımız için veya işimizi kolaylaştırması için birçok ürün kullanırız. Fakat bu ürünleri doğru kullandığınızdan emin misiniz? Farkında olmadan sadece anlık kolayımıza geldiği için bazı ürünleri yanlış kullanabiliyoruz. İşte, günlük hayatta yanlış kullanılan 8 eşya...

TEL SAÇ TOKASI

Dalgalı tarafı yukarı bakacak şekilde saçınıza tel toka takarsanız, onları yıllardır yanlış şekilde kullanıyorsunuz demektir! Dalgalı taraftaki çıkıntılar saçınızı daha etkili bir şekilde kavrar ve kaymasını önlemeye yardımcı olur.

Saçınızın bir kısmını önce dalgalı tarafı yukarı, sonra dalgalı tarafı aşağı bakacak şekilde takın. Gözle görülür bir fark yaratıyor!

STREÇ FİLM

Çoğu streç film sargı ve alimünyum folyo kutusunun her iki ucunda da delikli yarım daireler olduğunu fark ettiniz mi? Bunları içe doğru bastırmanız, streç film rulosunu açarken yerinde tutacak tırnaklar oluşturmanız gerekir.

RİMEL

Birçok kadında rimel fırçasını şişenin içine ve dışına pompalama alışkanlığı vardır, ancak bu kötü bir fikirdir. Bu hareket rimele hava girmesine neden olur bu da rimelin kurumasına ve topaklanmasına neden olur. Rimeli sallamanız yeterlidir.

POMPALAR

İki farklı tip pompa vardır ve birçok kişi yanlış görev için yanlış türü kullanır ! Lavabo pompaları düz tabanlıdır. Tuvalet pompaları ise mantar şeklindedir.

MAKARNA KAŞIĞI

Makarna kaşığınız ortasında bir delik olan tipteyse, bu delik sadece suyu boşaltmak için değildir. Doğru miktarda spagetti ölçmek için de kullanabilirsiniz! Ortadaki deliğe sığacak spagetti erişte miktarı yaklaşık bir porsiyon makarnadır.

TUVALET KAĞIDI

Tuvalet kağıdı rulolarınızı alttan mı üstten mi asıyorsunuz? Üstten asmak rulonun ucunu bulmayı kolaylaştırır ve banyo duvarından uzak tutulduğu için daha sağlıklıdır.

FONDÖTEN

Fondöteni sürmek için parmaklarınızı kullanmayın. Fondöten fırçası veya makyaj süngeri kullanın. Böylece fondöteni dalgasız sürebilirsiniz.

SPOR AYAKKABI

Bazı spor ayakkabıların üst kısmında ekstra bir delik vardır ve önemli bir amaca hizmet eder! Ayakkabılarınızı daha sıkı bağlamanızı kolaylaştırır, ayak bilekleriniz için daha iyi koruma ve destek sağlar.

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25/08/2022 21:15