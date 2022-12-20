Günlük hayatta yapılan en yaygın hata!

Günlük yaşantımızda edindiğimiz bazı alışkanlıklar ya da unuttuğumuz, sıkıcı geldiği için atladığımız bazı durumlar ileride sağlığınızı ciddi oranda etkileyebilir. Bu önemsiz sanılan küçük hatalar ciddi kalp rahatsızlıklarından körlüğe birçok tehlikeli duruma yol açabilir. İşte en yaygın yapılan o hatalar…

Özellikle gündelik yaşantıda yapılan bu hatalara dikkat etmek sağlığınızı korumak adına büyük önem taşıyor.

DİŞLERİ DÜZENSİZ FIRÇALAMAK YA DA DİŞ İPİ KULLANMAMAK

Diş fırçanızı ve diş ipinizi bırakırsanız ne olur ? Dr. Natasha Lee, "Öncelikle şişmiş, kanayan diş etleri ve ağız kokusu çürüklerin işareti olabilir" diyor. Tedavi edilmeyen boşluklar sinire kadar uzanır, kök kanallarını etkiler ve sonunda dişlerinizin düşmesine neden olan ağrısız bir durum olan diş eti hastalığına yol açabilir.

Ve daha da kötülesüne neden olabilir. Dr. Lee, "Diş eti hastalığı ile kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer sağlık sorunları arasında bir ilişki olduğunu gösteren birçok araştırma var" diyor.

MAKYAJLA UYUMAK

Uzun bir günün sonunda makyajınızı temizlemeden uyumak cazip gelebilir. Ancak herhangi bir makyaj sanatçısı veya cilt bakımı uzmanı size bunun yapabileceğiniz en korkunç hijyen hatalarından biri olduğunu söyleyecektir. Frances, "Yüzünüzü her gün yıkamamak, yalnızca siyah noktalara ve sivilcelere değil, aynı zamanda cilt hücrelerinin aşırı büyümesi nedeniyle eşit olmayan cilt rengine de yol açabilen tıkanmış gözeneklere neden olabilir" diyor.

Hepsi bu kadar da değil: Rimelinizi, göz kaleminizi ve diğer göz makyajınızı yıkamayı ihmal etmek gözlerinize ciddi zararlar verebilir . Makyaj, göz kapaklarınızın altına yerleşebilen ve arpacıklara, kirpik çizgisinde iltihaplı foliküllere ve ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açabilen bakterileri barındırır. Tedavi edilmeyen bu enfeksiyonlar ise sonunda körlüğe yol açabilir.

NEVRESİMLERİ SIK SIK YIKAMAMAK

Çamaşır yıkamak, bazı insanların en sevmediği ev işi olabilir. Ancak bundan sürekli olarak kaçınmak büyük tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Özellikle uzun süre yıkanmayan nevresimler, bakteri, mantar, toz akarları ve daha fazlasının bulunduğu bir alana dönüşür ve bakteriler hızla çoğaldıkça durum katlanarak daha da kötüleşir. Bu durum staph enfeksiyonuna yol açabilmektedir.. Staph enfeksiyonu kan dolaşımına karışırsa, septisemi veya toksik şok sendromu gibi ölümcül olabilen daha ciddi bir duruma dönüşebilir.

LENSLERLE UYUMAK

Göz doktoru ve göz cerrahı Alan Mendelsohn'un şimdiye kadar gördüğü en kötü hijyen alışkanlıklarından biri, hiçbir zaman düzgün bir şekilde veya hiç temizlenmeyen kontakt lenslerin aşırı aşınmasıdır. Dr. Mendelsohn, "Bir hafta veya daha uzun süre kontakt lens takmak, kornea ülserleri de dahil olmak üzere ciddi göz enfeksiyonlarında katlanarak artışa neden oluyor" diyor.

Kornea ülseri aslında korneada ağrı, kızarıklık, akıntı ve bulanık görmeye neden olan açık bir yaradır. Çoğu kornea ülseri antibakteriyel, antifungal veya antiviral göz damlaları ile tedavi edilebilir, ancak bazı durumlarda kornea nakli gereklidir.

HAVLULARI TEKRAR KULLANMAK

Aynı havluyu birkaç defa duştan sonra kullanmak ve yıkamamak oldukça yaygın bir durumdur. Ancak birkaç defadan fazla kullanılmış veya spor salonunda bir kez kullanılmış havlular hemen yıkanmalıdır. Bakterileri ve vücut salgılarını kolayca barındırabilecekleri için kesinlikle paylaşılmamalıdırlar.

Terli havluları paylaşmak, ölümcül olabilen staph gibi tehlikeli cilt hastalıklarını ve enfeksiyonları yaymanın mükemmel bir yoludur. Havluları paylaşmamak için diğer nedenlerin arasında siğil, uyuz, menenjit ve enfeksiyonlar gibi daha ciddi durumlarda bulunuyor.

SU ŞİŞESİNİ YIKAMADAN TEKRAR KULLANMAK

Yeterli su tüketmek önemlidir, ancak tek kullanımlık plastik su şişenizi çok sık yeniden doldurmak veya yeniden kullanılabilir şişenizi iyice yıkamadan yeniden doldurmak hijyenik olmayabilir . Bir testte, kapaklı su şişelerinde E. coli de dahil olmak üzere büyük miktarlarda bakteri bulundu. Zamanla kirli plastik şişelerden sızan kimyasallar PKOS, endometriozis ve muhtemelen meme kanseri gibi durumlara yol açabilir.

MUTFAK SÜNGERİNİ UZUN SÜRE KULLANMAK

Süngerler tam mikrop mıknatısıdır. Aynı süngeri ne kadar süredir kullandığınızın farkında olmayabilirsiniz, ancak sizi korumaya yardımcı olması gereken şeyle kendinizi hasta ediyor olabilirsiniz. Kirli bir sünger, diğer kötü maddelerin yanı sıra salmonella, E. coli ve Staphylococcus'u yayabilir. Aslında, ortalama kirli sünger, tuvaletinizden bile daha zehirli olabilir Gıda ve sünger kaynaklı hastalıkları önlemek için bunları sık sık değiştirin.

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20/12/2022 21:32