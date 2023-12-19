Günözger’in emeklilik hakkı için açtığı dava ertelendi!

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19/12/2023

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Günözger’in emeklilik hakkı için açtığı dava ertelendi!


(Kamalı Haber)- Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger’in açtığı dava dün yeniden ertelendi. 

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Gülden Çiftçi, hem gündeminde devam eden başka bir duruşmadan dolayı hem de polis yasasında yapılacak değişiklikle ilgili çalışmaların sürmesi nedeniyle davayı ileri bir tarihe ertelendi. Dava günü ve saatinin ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi. 

 

19/12/2023 14:52
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TAGS: Günözger, emeklilik hakkı
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