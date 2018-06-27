Günsel, Dünya şampiyonlarını kabul etti

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robot Dünya Fubol Kupası’nda, Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı ekibini kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Robot Futbol Takımı ekibini, makamında Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile birlikte kabul eden Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan rakiplerini geride bırakarak namağlup olarak dünya şampiyonluğuna ulaşma başarısından dolayı tebrik ederek, 2050 yılında Robocup organizasyonu ile FIFA tarafından organize edilecek olan 2050 Dünya Futbol Kupası şampiyonu takım ile Robocup Şampiyonu olan takımın maç yapması projesinde yer alınması için ekibin yapay zekâ çalışmalarını daha da artırarak devam etmesini istedi.

Dr. Suat İ. Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi Olarak İnovasyon Çalışmalarında Öncü Üniversite Olmak İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”…

Kurucu Rektör Dr. Günsel kabul sırasında yaptığı konuşmada, küçücük bir adada yaşamamıza rağmen dünyanın en önemli üniversitelerini Yakın Doğu Üniversitesi araştırma merkezinde üretilen robotlar ve yapay zeka sayesinde namağlup olarak geride bırakarak Dünya şampiyonu olan robot futbol takımının, Yakın Doğu Üniversitesinin genelde inovasyon çalışmalarında özelde ise yapay zeka çalışmalarında geldiği son noktayı göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Robot Takımının yapay zekasının tamamen Yakın Doğu Üniversitesi araştırma merkezinde görevli mühendisler tarafından geliştirilmesinin çok büyük bir başarı olduğunu, geleceğin teknolojisinin temelinde yapay zeka çalışmalarının çok önemli yer tuttuğunu belirten Dr. Günsel, yapay zeka çalışmalarının daha da artırılmasının önemine değindi.

Dünya Şampiyonluğunun çok büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade eden Dr. Suat İ. Günsel, RoboCup Organizasyonu ile FIFA’nın ortak hedefi olan 2050 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonu olacak takımla, Robot Futbol takımının maç yapmasında Yakın Doğu Üniversitesi robot futbol takımının yapay zekasının daha da geliştirilerek 2050 organizasyonunda yer alması gerektiğini ifade etti.

Ersin Aytaç: “Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takım Kaptanı Ersin Aytaç da ekip arkadaşları adına kabulde yaptığı konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarına 10 yıldır verdiği destek için teşekkür ederek daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edecekleri ve 2050 hedefini gerçekleştirmek için çok çalışacaklarının sözünü verdi. Ersin Aytaç Robocup Organizasyonu ile FIFA’nın 2050 yılında Dünya Futbol Kupası şampiyonu ile Robocup şampiyonunun maç yapma projesi olduğunu belirterek bu maçta yer alacak Robot futbol takımının, başarılarına ve yapay zeka konusundaki yeteneklerine göre belirleneceğini söyledi.

Futbolcu Robotların 2050 Yılında İnsanlarla Mücadele Edebilecek Seviyeye Gelmesi Bekleniyor…

Ersin Aytaç, 2025 yılında zıplayıp kafa vurabilen robotların sahalarda olmasını, 2030’da 8 kişilik robot takımının insanlarla futbol oynayabileceğini, 2040’ta ise FIFA standartlarında 11’e 11 maç yapabilecek seviyeye gelmesi beklenen robotların 2050’de dünya şampiyonu bir futbol takımını yenebileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Bu beklentilere paralel olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımının yapay zeka geliştirme çalışmalarının artarak devam ettiğini belirten Ersin Aytaç 2050 Dünya Futbol kupası şampiyonu ile oynanacak maçta yer alacak takımın Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol takımının olması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kaynak: BRTK