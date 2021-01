Günsel: Eğitime bir temel daha atmanın heyecanını yaşıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında, altı ilçeye tam teşekküllü altı ilkokul kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

“Altı İlçeye Altı İlkokul Projesine İlişkin K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu Arasında İşbirliği Protokolü”ne Bakan Olgun Amcaoğlu ile Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel imza koydu.

AMCAOĞLU: “ALTYAPI SIKINTILARINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞI KANAATİNDEYİM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi döneminde eğitimin aksamaması adına altyapı yatırımlarına katkı yapılmasının önemine değinerek, altı ilçeye altı ilkokul projesinin ve devamında da Bakanlığın kendi bütçesinden yapacağı projelerin, altyapı sıkıntılarına büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Yakın Doğu Oluşumunun attığı adımları, milli eğitimin önemine dikkat çeker nitelikte adımlar olarak değerlendiren Amcaoğlu, “Hem eğitime yatırım yapıp hem de Devletin yaptığı eğitime katkı koymak çok önemli” diyerek, tüm eğitim camiası adına Yakın Doğu ailesine teşekkür etti.

GÜNSEL: “EĞİTİME BİR TEMEL DAHA ATMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, hızlıca altı ilçeye altı ilkokulu inşa edip İlköğretim Dairesi’ne teslim etmek istediklerini söyledi.

“Mütevelli Heyetimizin aldığı yetki ile, doğduğumuz, büyüdüğümüz, kökleşmek istediğimiz ülkemize bir katkımızın olmasını istedik” diyen Günsel, eğitime bir temel daha atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

İLKOKULLARIN İSİMLERİ “DR. SUAT GÜNSEL (BÖLGE ADI YAZILACAK) İLKOKULU” OLACAK

İşbirliği Protokolü kapsamında hayata geçirilecek proje, her yıl en az bir okul olmak üzere en fazla altı yıl içerisinde altı ilkokulun Yakın Doğu Oluşumu tarafından yapımını ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne devrini içeriyor.

Protokole göre, Bakanlık, her ilçede okul yapılacak yerleri, gelişmeye uygun arazi niteliklerini de göz önünde bulundurup belirleyecek ve Yakın Doğu’nun da uygunluk teyidini aldıktan sonra, mülkiyeti Bakanlığa ait olmak üzere yatırımın yapılacağı arazilerin yasal altyapısını tamamlayarak, Yakın Doğu’ya inşaatın yapılması amacıyla teslim edecek.

Her yıl en az bir okul yapılması öngörülen projenin ilçelere göre öncelik sıralaması Bakanlık tarafından belirlenerek, Yakın Doğu’ya bildirilecek.

İlkokulların inşaat işlerinin tamamı ise Yakın Doğu tarafından yapılacak.

Taraflar, inşası tamamlanacak ve İlköğretim Dairesi’ne devredilecek İlkokulların isimlerinin, “Dr. Suat Günsel (bölge adı yazılacak) İlkokulu” olarak konmasını ve bu isimlerin hiçbir hal ve şart altında hiçbir zaman değiştirilemeyeceğini taahhüt etti.

Bu habere tepkiniz:



19/01/2021 11:22