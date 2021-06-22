Günsel: Takdire şayan bir siyaset yürütüyorsunuz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i kabul etti.

Kabul sonrası, Tatar ve Günsel, beraberindekilerle, Surlar İçi Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Günsel’i çok uzun zamandır tanıdığını kaydederek, Günsel’i ilk tanıdığı yıllardan itibaren, KKTC’ye sahip çıkılması ve yatırım yapılması halinde, KKTC’nin gelişip büyüyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.

Ülkede çözüm olmadan KKTC’nin gelişemeyeceği yönünde yürütülen kampanyanın kabul edilemeyeceğini, doğası, tarihi ve insan kaynakları ile ülkede büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirten Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlardan duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

“KKTC, GÜÇLENEN KURUMLARIYLA, ‘KKTC YAŞAYACAKTIR’ MESAJINI TÜM DÜNYAYA VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ ailesi tarafından ilköğretimden, yükseköğrenimin en üst kademesine yapılan yatırımın, devletin kurumsal yapısı açısından oldukça önemli yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, YDÜ Hastanesi gibi oldukça önemli sağlık yatırımları sayesinde, ülkede birçok can kurtarıldığını belirtti.

YDÜ bünyesinde üretimi gerçekleşecek olan GÜNSEL marka otomobilin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenen kurumlarıyla “KKTC yaşayacaktır” mesajının tüm dünyaya verildiğine dikkat çekti.

“Kıbrıs Türkü bir soykırımdan geçmiştir. Geçmişimizde neler yaşandığını çok iyi biliyoruz” diye konuşan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında gösterdiği büyük direnç sayesinde bugün KKTC devletinin kendi demokrasisi içerisinde huzur ve güven içinde olunduğunun altını çizdi.

“VİZYONUMUZA HALKIMIZIN DESTEĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetiyle tam bir fikir birlikteliği ile hareket ettiklerine dikkat çeken Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözümün Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve bölgedeki istikrar açısından zorunlu olduğuna dikkat çekerek ortaya konan yeni vizyonun onurlu bir duruş olduğunu belirtti.

“Bütün bu çabalarımızı, halkımızla her geçen gün paylaşmaktayız” diyen Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm vizyonuna halkın desteğinin her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

“BİZ AYRI VE EGEMEN BİR HALKIZ. BAĞIMSIZLIĞIMIZ HER ZAMAN SÜRECEKTİR”

“Biz ayrı ve egemen bir halkız. Bağımsızlığımız her zaman sürecektir” diye konuşan Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne asla yama olmayacağının altını çizerek, pandemi sonrası, KKTC’nin daha da gelişeceğini kaydetti.

GÜNSEL: “TAKDİRE ŞAYAN BİR SİYASET YÜRÜTÜYORSUNUZ”

Günsel de kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nü hem iç meselelerde hem de dış siyasette takdire şayan bir siyaset anlayışıyla temsil ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven ve Özel Kalem Müdürü Çağın Zort eşlik etti.

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22/06/2021 16:57